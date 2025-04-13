صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب بعد إطلاق صواريخ من اليمن

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تفعيل صافرات الإنذار على نطاق واسع في مدينتي القدس وتل أبيب ومحيطهما في إسرائيل، تزامنا مع إطلاق مقذوف من اليمن.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان "في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار قبل وقت قصير في عدة مناطق داخل الدولة، تم إطلاق صواريخ على الأرجح من أراضي اليمن. قمنا بمحاولات اعتراض ونتائجها قيد الفحص، وقد تم تفعيل الصافرات وفقًا للسياسة المعتمدة".

كانت هيئة البث الإسرائيلية اعلنت اليوم في تدوينه على موقع اكس ، بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخا أطلق من غزة دون تسجيل إصابات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في كافة أنحاء قطاع غزة، خاصة في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وصباح اليوم قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مستشفى المعمداني في مدينة غزة، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بشكل كامل.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن عشرات المرضى والجرحى، من بينهم حالات حرجة، يرقدون في الشوارع المحيطة بالمستشفى بعد تعرضه للقصف من قبل الطائرات الإسرائيلية.