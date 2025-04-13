أحمد سالم يكشف حقيقة طلب زيزو العودة للزمالك

نفى أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، الأنباء التي تحدثت عن تواصل أحمد مصطفى زيزو مع مسئولي النادي للعودة عن قراره والتجديد للقلعة البيضاء.

وقال أحمد سالم في تصريحات «إذاعية»:" حتى الآن أحمد مصطفى زيزو لاعب في الزمالك، ومرحب به للعودة في التدريبات بصورة احترافية، ومشاركته في المباريات أمر فني".

وأضاف:" الحديث عن مستقبل زيزو أو عن التجديد هو كلام سوشيال ميديا، وحديث بدون أسانيد، لكن الحقيقة الثابتة حتى الآن، هي أن زيزو لاعبا للزمالك حتى نهاية الموسم".

وتابع:" قرار استبعاد زيزو من مباراة الكونفدرالية كان قرارا فنيا أكثر منه إداريا، بسبب التشتيت، وأيضًا كان هناك غضب إداري وحين عرض القرار تمت الموافق عليه وأصبح استبعاد فني وإداري".

واختتم أحمد سالم:" زيزو حرص طوال الوقت على التأكيد على استمراره من الزمالك، وكان سعيدا بأرقامه ومبارياته، وهو ما أعطى انطباعا أن لديه تمسكا بالنادي".