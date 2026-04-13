بابا الفاتيكان: العدل سينتصر على الظلم دائما والعنف لن تكون له الكلمة الأخيرة

قال بابا الفاتيكان ليون الرابع عشرّ، إن العدل سينتصر على الظلم دائمًا، مشددًا على أن «العنف لن تكون له الكلمة الأخيرة».

وبحسب ما نشره موقع «النهار» الجزائري، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها البابا اليوم الاثنين، بعد وضعه لإكليل من الزهور بمقام الشهيد، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر.

وأضاف: «الله يريد السلام لكل الأمة بمعنى غياب الصراع. والسلام هو الذي يسمح بالتطلع إلى المستقبل بقلب صالح لا يمكن تحقيقه إلا بالمغفرة».

وذكر أن «النضال الحقيقي من أجل التحرّر لن يحسم نهائيا إلا حينما يسود السلام في القلوب».

واستطرد: «بينما تتزايد الصراعات في كل أنحاء العالم، لا يجوز للأحقاد أن تتراكم بعضها فوق بعض وجيلا بعد جيل».

ووصل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الاثنين، إلى الجزائر في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لرأس الكنيسة الكاثوليكية إلى بلد يدين الغالبية العظمى من سكانه بالإسلام.

واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحرارة كبيرة البابا ليو بمطار الجزائر الدولي لحظة نزوله من طائرة الخطوط الجوية الإيطالية التي أقلته والوفد المرافق له من مطار فيوميتشينو بروما، على وقع زخات من المطر.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية داخل مبنى مطار الجزائر الدولية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتأتي زيارة الحبر الأعظم إلى الجزائر ضمن جولة تقوده إلى 3 دول أفريقية أخرى وهي الكاميرون وأنجولا وغينيا الاستوائية، وتهدف إلى تعزيز حوار الأديان وقيم التسامح والتعايش الديني. فضلا عن إحياء الارتباط الشخصي للبابا ليو الرابع عشر بإرث القديس أوغسطينيوس الذي اتخذ من الجزائر موطنا له.

ويعتزم البابا، الذي سبق أن وصف نفسه على انه ابن أوغسطينيوس، حسب المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، «مخاطبة العالم الإسلامي، ومواجهة التحدي المشترك المتمثل في التعايش»، في ظل التوتر الشديد الذي يسيطر على العالم خاصة في الشرق الأوسط.



