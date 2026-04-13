سياسي ألماني: حصار ترامب البحري في هرمز تكتيك تفاوضي

يرى خبير شئون السياسة الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، يورجن هارت، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري في مضيق هرمز يعد في المقام الأول تكتيكا تفاوضيا.

وقال هارت في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "الرئيس ترامب لا يمكنه تحمل طرق تجارية معطلة.. هذا يؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة ويضعفه /ترامب/ على صعيد السياسة الداخلية".

وأضاف هارت: "يحاول الطرفان تحسين موقعيهما التفاوضي. أرى تصريحات ترامب بشأن حصار أمريكي محتمل أقرب إلى تكتيك تفاوضي"، مشيرا إلى أنه صار من المفهوم "ألا يتم تفسير كل كلمة يقولها على الفور على أنها موقف نهائي".

وكان ترامب قد أعلن فرض حصار بحري على مضيق هرمز بعد الفشل المبدئي لمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أن البحرية الأمريكية ستمنع جميع السفن من دخول المضيق أو مغادرته. ولم تبد إيران تأثرا بذلك. ولم يتضح بعد ما الذي تعنيه هذه التهديدات بالنسبة لوقف إطلاق النار الساري منذ يوم الأربعاء الماضي.