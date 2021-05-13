 سويسرا: إعطاء 3.24 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن - بوابة الشروق
الخميس 13 مايو 2021 12:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

سويسرا: إعطاء 3.24 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

د ب أ
نشر في: الخميس 13 مايو 2021 - 11:48 ص | آخر تحديث: الخميس 13 مايو 2021 - 11:48 ص

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 24ر3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في سويسرا وصل إلى 677 ألفا و210 حالات، والوفيات إلى 10 آلاف و725 حالة.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و11 أسبوعا.

يذكر أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك