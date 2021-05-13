سمية الخشاب تتحدث عن كواليس صورة فرحها مع محمد رمضان بحضور أحمد سعد

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن غناء الفنان أحمد سعد لأغنية فرحها والفنان محمد رمضان بمسلسل «موسى» لم يسبقه «قعدة صلح»، لافتة إلى أنها تلقت اتصالًا من «رمضان» ليخبرها بالأمر قبل حدوثه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن محمد رمضان أخبرها خلال الاتصال الهاتفي أنه اتفق مع المخرج محمد سلامة على إحضار «سعد» للغناء بالفرح؛ نظرًا لأن أغنيته مناسبة للموقف ويتفاءل بوجوده، موضحة أن «رمضان» أكد احترام رغبتها حال رفضها للأمر.

وذكرت أنها وافقت على إحضار «سعد» وغنائه بالفرح دون تفكير، مضيفة أن «رمضان» عرض عليها سماع الأغنية أولًا، لكنها أخبرته بأنها تثق في اختياره وذوقه بأن الأغنية جيدة.

وأشارت الخشاب، إلى أنها لم تتحدث مع «سعد» بعد انتهاء التصوير، فضلًا عن أنهما تبادلا السلام أثناء الفرح فقط، ليعلق المخرج محمد سلامة: «كانوا شيك جدًا والمشهد طلع شيك وسمية جميلة وروحها حلوة وقلبها كبير جدًا».

وأشادت الفنانة بـ«سلامة»، قائلة: «أكثر مخرج هادئ وبشوش ومبتسم طوال الوقت، هو مخرج رائع وعالمي وأتمنى له التوفيق، كل الأمور حاضرة في ذهنه ويعلم تحديدًا ما ينفذه».

وجسد الفنان محمد رمضان خلال أحداث مسلسل «موسى» دور شاب يتعرض للقهر منذ طفولته حيث يتوفى والده في سن صغير ويترك له أخوته ليتولى مسئوليتهم، وتتوالى الأحداث في فترة الستينات ويبحث في الوقت نفسه عن شقيقته التي اختفت في ظروف غامضة، كما تتضمن قصة المسلسل العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة المتميزة والتي تدور في حقبة الخمسينات والستينات أثناء الحملة الفرنسية على مصر.

ويشارك في بطولة العمل بجانب محمد رمضان كل من سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.