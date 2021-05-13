إطلاق 90 صاروخا على مدينتي أسدود وعسقلان جنوبي إسرائيل

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أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أنها أطلقت 90 صاروخاً حتى الآن على مدينتي أسدود وعسقلان جنوبي إسرائيل رداً على قصف منازل المدنيين في غزة.

فيما أكدت قناة 13 الإسرائيلية ووسائل إعلام لبنانية إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل

إلى ذلك، ارتفع عدد الضحايا في غزة إلى 87 قتيلا بينهم 18 طفلا و530 مصابا، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

ولقت فلسطينية وطفلتها حتفهما وجرح عدد آخر في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم البريج للاجئين وسط غزة.

وانطلقت في مدينة يافا تظاهرة شارك فيها العشرات من نشطاء اليسار الإسرائيلي، مطالبين فيها الحكومة الإسرائيلية بوقف التصعيد في القطاع.

وحمل المتظاهرون شعارات تدعو إلى السلام، إلا أن الشرطة الإسرائيلية سرعان ما قمعت التظاهرة.