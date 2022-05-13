وزير الخزانة البريطاني: اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي يسبب ضررا اقتصاديا وسياسيا



صرح وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك أن التسوية الخاصة بأيرلندا الشمالية في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تسبب ضررا اقتصاديا وسياسيا لبلاده، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إبداء مرونة.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن تصريحات ريشي سوناك تعتبر على الأرجح محاولة من وزير الخزانة للاصطفاف مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد تواتر تقارير عن وجود خلاف في صفوف الحكومة البريطانية بشأن ملف بريكست.



وتدرس الحكومة البريطانية إلغاء أجزاء من الاتفاق الذي وقعته مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص أيرلندا الشمالية، مشيرة إلى أن هذه البنود تقوض اتفاق السلام في الإقليم وتؤجج عدم الاستقرار، وتؤدي أيضا إلى اضطراب حركة التجارة.



وفي مقابلة مع بلومبرج، أكد سوناك أن دور وزارته هو تقديم النصح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاقتصاد هو أحد العناصر التي لابد أن تأخذها الحكومة في الاعتبار، وأضاف أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن في هذا الشأن.



وذكر سوناك أن "الوضع خطير، ومن المهم بالنسبة لي حماية اتفاق الجمعة الطيبة، وأن نستأنف تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية".



وفي إشارة إلى الوضع مع الاتحاد الأوروبي، قال سوناك: "الخيار المفضل بالنسبة لنا هو التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض، مضيفا أنه "ما نحتاجه هو درجة من المرونة"