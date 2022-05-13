347 لجنة بـ13 إدارة تعليمية تستقبل 60 ألفا و750 طالبا وطالبة بالإعدادية غدا في أول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكفر الشيخ

تستقبل 347 لجنة بـ13 إدارة تعليمية تستقبل 60 ألفا و750 طالبا وطالبة، غدا السبت، لأداء أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في مادة اللغة العربية، والخط والإملاء.



وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بتهيئة الجو المناسب لأداء 60 ألفا و750 طالبا وطالبة الامتحانات في 347 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، موجهاً بحسن معاملة الطلاب وتهيئة الجو المناسب لهم، مشدداً على التصحيح بدقة وإعطاء كل طالب حقه، والمتابعة الدقيقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة الطلاب والمشاركين في العملية الامتحانية.



وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تم الانتهاء من تجهيز المدارس واللجان، وفق الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحة الطلاب، فضلًا عن رش وتعقيم المدارس وتجهيز البوابات الإلكترونية، واللجان الطلابية والكواشف الحرارية، للكشف على الطلاب حراريًا قبل دخولهم اللجان.



وأضاف عبدالله، أن الامتحانات تبدأ بدء من الغد، بأداء الطلاب امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة ونصف، ويوم الأحد الموافق 15 مايو، يؤدي الطلاب امتحانات اللغة الإنجليزية، لمدة ساعتين من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، ويوم الاثنين، الموافق 16 مايو، يؤدى الطلاب امتحان مادة العلوم، لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، والتربية الفنية بالفترة الثانية من الساعة الحادية عشرة والنصف، للساعة الواحدة ،ويؤدي الطلاب امتحان مادة الهندسة يوم الثلاثاء، الموافق الأول 17 مايو، لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، والتربية الدينية من الساعة الحادية عشرة والنصف للساعة الواحدة، ويؤدي الطلاب امتحان مادة الجبر يوم الأربعاء، الموافق 18 مايو ، لمدة ساعتين من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، وامتحان مادة الحاسب الآلي، ويؤدى الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، يوم الخميس، الموافق 19 مايو، لمدة ساعتين من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة صباحا.