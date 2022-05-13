الجيش اللبناني ينتشر غدا السبت في أرجاء البلاد لتأمين حسن سير الانتخابات النيابية

أعلن وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم، اليوم الجمعة، أن الجيش سينتشر منذ الغد السبت في أرجاء البلاد كافة، لتأمين حسن سير الإنتخابات النيابية والمحافظة على الأمن يوم الأحد المقبل.



وأعلن الوزير سليم"أن الجيش سيكون منتشراً على الأراضي اللبنانية كافة خارج أقلام الإقتراع بدءا من الغد لمؤازرة قوى الأمن الداخلي في تأمين حسن سير الإنتخابات النيابية يوم الأحد".



وأوضح أنه "بناء لتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإن الجيش اللبناني في جهوز كامل للحفاظ على أمن الانتخابات على كامل الأراضي اللبنانية، ويحرص على عدم حصول أي أعمال شغب وضمان سلامة وحرية المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في هذه العملية الديمقراطية البالغة الأهمية على الصعيد الوطني".



وأشار إلى أن الجيش يشرف " على عمل وحداته من خلال غرفة عمليات مركزية في قيادة الجيش وغرف عمليات فرعية في كل من قيادات المناطق العسكرية الخمس".



من جهة ثانية ترأس وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اجتماعا أمنيا، اليوم الجمعة، حضره ضباط من الاجهزة الامنية والعسكرية، لتنسيق الخطوات العملية على الارض خلال فترة الانتخابات النيابية.



وقال مولوي بعد الاجتماع: "تدارسنا في مواضيع الترتيبات الأمنية واللوجستية والإدارية لإدارة العملية الانتخابية الأحد المقبل".



وكانت أولى مراحل الانتخابات النيابية قد أنجزت في السادس من أيار/ مايو الحالي حيث اقترع اللبنانيون المقيمون في الدول التي تعتمد يوم الجمعة يوم عطلة، وكذلك المرحلة الثانية أنجزت في الثامن من أيار حيث اقترع اللبنانيون المقيمون في باقي الدول الأجنبية، أما اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية فسيكون يوم الأحد المقبل.