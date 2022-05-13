ميار شريف تتأهل لنصف نهائي بطولة كارلسروه للتنس

تأهلت ميار شريف، لاعبة التنس المصرية والمصنفة رقم 60 على العالم إلى نصف نهائي بطولة كارلسروه المفتوحة، وذلك بعد الفوز على المجرية بانا أودفاردي.

وتمكنت شريف من عبور أودفاردي بنتيجة مجموعتين دون رد، 6/4 و7/6، لتضمن الوصول للمربع الذهبي في البطولة المُقامة بألمانيا، وتستمر حتى 15 مايو الجاري.

وكانت ميار شريف قد صعدت لربع نهائي بطولة كارلسروه بعد الفوز على الأوكرانية كاترينا بايندل بمجموعتين دون رد، في دور الـ 32، ثم الفوز على البرازيلية لورا بيجوسي، المصنفة رقم 125 عالميًا بنفس النتيجة، في مباراة استمرت لـ 82 دقيقة.

يُذكر أن شريف هو أول مصرية تتأهل لبطولتي جراند سلام، وأول لاعبة في تاريخ مصر تشارك في منافسات التنس الأرضي بالأولمبياد، كما أنها المصرية الأولى التي تدخل قائمة أفضل 100 في التصنيف العالمي لمحترفات التنس.