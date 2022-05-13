محمد بن زايد يتقبل تعازي حكام الإمارات في الشيخ خليفة بن زايد غدا

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي، سيستقبل تعازي أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، في فقيد دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم غد السبت في قصر المشرف.

وكانت وزارة شئون الرئاسة الإماراتية، قد نعت إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما اعتبارا من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الغد.