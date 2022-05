جائزة «مدرب الموسم» تشعل المنافسة بين كلوب وجوارديولا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي «البريمييرليج» عن أسماء المدربين الذين يتنافسون على جائزة أفضل مدير فني في الموسم 2021/2022 في المسابقة.

ويتنافس على جائزة أفضل مدير فني خمسة مدربين أبرزهم الثنائي بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، ومتصدر المسابقة برصيد 89 نقطة، والألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول وصيف البريمييرليج برصيد 86 نقطة، ليشتعل الصراع بين الثنائي سواء للتتويج باللقب أو الفوز بجائزة أفضل مدرب في الموسم الحالي.

وجاءت قائمة المتنافسين على جائزة أفضل مدير فني في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2021/2022 على النحو التالي:

«توماس فرانك، برينتفورد»، «بيب جوارديولا، مانشستر سيتي»، «إيدي هاو، نيوكاسل يونايتد»، «يورجن كلوب، ليفربول»، «باتريك فييرا، كريستال بالاس».

