مقتل وإصابة 45 من القوات السورية الحكومية والحرس الثوري الإيراني في هجمات للمعارضة

استهدفت فصائل المعارضة السورية، حافلتين للقوات السورية الحكومية ولعناصر الحرس الثوري ما اسفر عن مقتل 22عنصرا وإصابة 23آخرين في ريف حلب الغربي اليوم الجمعة.



وقال مصدر عسكري سوري في بيان حصلت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) على نسخة منه " قام إرهابيون اليوم الجمعة باستهداف حافلة مبيت عسكري بصاروخ م / د في ريف حلب الغربي بمنطقة عنجارة ، ما أدى إلى استشهاد عشرة عسكريين وجرح تسعة آخرين ".



من جانبها، قالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية إن " الحافلة التي استهدفت بقذيفة صاروخية اليوم كانت تحمل عناصر من القوات الرديفة للجيش السوري، وقام بإطلاقها مسلحو هيئة تحرير الشام / جبهة النصرة على محور قرية عينجارة بريف حلب الغربي ".



وأكد قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر المعارض تدمير عربة عسكرية للقوات السورية، وحافلة أخرى تابعة للحرس الثوري الإيراني فصيل قاسم سليماني، من جانب مقاتلين من أبناء بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب "



وقال أن الهجوم على حافلة الحرس الثوري اسفر عن مقتل 12 عنصرا وإصابة 14 آخرين بجروح قرب قرية عنجاره".



واضاف القائد العسكري لـ(د ب أ) "استهداف حافلة القوات الحكومية اليوم جاء رداً على قصفهم سيارة عسكرية تابعة لجيش النصر قتل خلاله 5 عناصر واصابة 6 آخرين، كما جاء ردا على تصعيد القصف الصاروخي على مناطق ريفي حلب وإدلب".



وتشهد خطوط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفصائل المعارضة الموالية لتركيا والجيش التركي تصعيداً خطيراً منذ يومين، وتبادلت فصائل المعارضة والجيش التركي من جهة وقوات قسد في ريفي حلب الشمالي والشرقي القصف المدفعي والصاروخي العنيف ،وسقط عشرات القذائف في مناطق قسد ومناطق سيطرة المعارضة .