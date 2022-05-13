كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حجم إصابة لويس ميكيسوني لاعب الفريق والتي تعرض لها مساء أمس الخميس.
وتعرض ميكيسوني لإصابة خلال مشاركته في تدريبات الكرة بمران الفريق الذي أقيم أمس، الخميس، على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة، والتي على إثرها لم يستكمل المران. طالع التفاصيل من هنا.
قال طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي إن الأشعة التي أجراها لويس ميكيسوني لاعب الفريق كشفت عن تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة.
وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب سوف يستكمل الفحوصات الطبية لتحديد فترة غيابه عن التدريبات.
وبالتالي تأكد غياب لويس ميكيسوني عن مباراة الأهلي ووفاق سطيف والمقرر لها غدا السبت في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، على ستاد 5 يوليو بالجزائر