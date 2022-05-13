كشف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حجم إصابة لويس ميكيسوني لاعب الفريق والتي تعرض لها مساء أمس الخميس.

وتعرض ميكيسوني لإصابة خلال مشاركته في تدريبات الكرة بمران الفريق الذي أقيم أمس، الخميس، على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة، والتي على إثرها لم يستكمل المران. طالع التفاصيل من هنا.

قال طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي إن الأشعة التي أجراها لويس ميكيسوني لاعب الفريق كشفت عن تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب سوف يستكمل الفحوصات الطبية لتحديد فترة غيابه عن التدريبات.

وبالتالي تأكد غياب لويس ميكيسوني عن مباراة الأهلي ووفاق سطيف والمقرر لها غدا السبت في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، على ستاد 5 يوليو بالجزائر