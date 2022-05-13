النمسا تحذر جازبروم بالاستعانة بشركات أخرى حال عدم ملء محطة تخزين بالغاز

هددت الحكومة النمساوية باتخاذ إجراءات ضد شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز لعدم ملء منشأة تخزين رئيسية للغاز بالقرب من الحدود البافارية.



وتعد محطة التخزين "هايداخ" مهمة أيضا لإمدادات ألمانيا من الغاز.



وتحولت مسألة ضمان ملء مثل هذه المحطات إلى محط اهتمام في خضم الحرب في أوكرانيا والمخاوف المتعلقة بها فيما يتعلق بنقص الطاقة، حيث تسعى ألمانيا ودول أخرى لخفض اعتمادها على الإمدادات الروسية، لتفادي تمويل غزو موسكو لجارتها.



ووفقا لوزارة البيئة والطاقة النمساوية، تعتزم فيينا اللجوء إلى شركات أخرى لملء المحطة إذا، لم تقم جازبروم، المملوكة جزئيا للحكومة الروسية، بذلك.



وتستخدم الشركات التابعة لمجموعة "جازبروم جروب" موقع هايداخ، ويجب تعديل القانون النمساوي كي يتمكن موردون آخرون من استخدامه. وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر لصحيفة كلاين تسايتونج: "نحن الآن نعمل على إيجاد إطار عمل قانوني".