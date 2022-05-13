إيطاليا تؤكد دعمها الكامل لانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

أعربت الحكومة الإيطالية على لسان وزير الخارجية لويجي دي مايو، عن "الدعم الكامل" لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال دي مايو، في تصريح اليوم الجمعة على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بولاية شلزفيغ- هولشتاين الألمانية، أوردته وكالة آكي الإيطالية للأنباء: "سنعقد في يومي السبت والأحد في برلين الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، والذي سينضم إليه الوزيران الفنلندي والسويدي. إيطاليا ستدعم بشكل كامل، في ذلك المحفل، انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو".

ورأى رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن طلب الانضمام هو "طموح ينطلق من قرار سيادي للدول بصفة فردية ووفقًا لمبادئ وقيم التحالف الدفاعي. يسعدنا نحن كإيطاليا أن نرحب بهذين البلدين في هذا التحالف الكبير الذي يدافع عن الدول التي هي جزء منه، وعمل، قبل كل شيء، على ضمان السلام لعقود وسيستمر في ضمان السلام بالقارة الأوروبية".

ومن جهة أخرى، جدد وزير الخارجية الإيطالي دعم إيطاليا القوي لكييف، وذلك خلال لقاء جمعه بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في ألمانيا.

وأشارت وزارة الخارجية في روما إلى أن رئيسي الدبلوماسية الإيطالية والأوكرانية تبادلا وجهات النظر حول النزاع وآفاق حل تفاوضي، حيث ترى إيطاليا أنه من الضروري تحقيق سلام دائم ومستدام.