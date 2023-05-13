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وزير الخارجية الصيني يحث أوروبا على رفض المواجهة الإيديولوجية

د ب أ
نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 2:49 ص | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 2:49 ص

قال وزير الخارجية الصيني تشين جانج، إنه يتعين على الصين وأوروبا أن يرفضا معا المواجهة الإيديولوجية ويعملان من أجل تحقيق الاستقرار واليقين والطاقة الإيجابية في السلام والتنمية العالميين.

جاءت تصريحات تشين خلال اجتماع في أوسلو مع نظيرته النرويجية أنيكين هويتفيلدت وقال إنه في مواجهة الوضع الدولي المضطرب، تعاملت الصين مع النرويج وأوروبا كشركاء تعاون.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تشين، قوله إن تطوير العلاقات الصينية النرويجية لا يزال يحتفظ بزخم جيد وإن الصين ترغب في تعزيز تبادلات الأفراد واستكشاف إمكانيات التعاون وتعزيز النمو الأخضر وتحسين التعاون المتعدد الأطراف مع الجانب النرويجي.

وأضاف أن الصين ستلتزم بانفتاح رفيع المستوى وتوفير بيئة استثمار ملائمة للشركات من كل أنحاء العالم وتعميق التجارة الثنائية والتعاون الاستثماري مع النرويج.

من جانبها، قالت هويتفيلدت إن النرويج تعتز بالحوار والتعاون مع الصين وتلتزم بسياسة الصين واحدة.

وأعربت عن تطلعها إلى مزيد من التبادلات على كل المستويات بعد جائحة كورونا.


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