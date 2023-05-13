وزراء مالية مجموعة السبع يتعهدون بضمان الاستقرار المالي

تعهد وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، اليوم السبت، بالتحرك لضمان الاستقرار المالي بعدما أثارت سلسلة من حالات انهيار لبنوك أمريكية المخاوف، وأكدوا أن النظام المالي لا يزال مرنا.



وفي بيان مشترك بعد اجتماعهم الذي استمر ثلاثة أيام في مدينة نيجاتا شمال غرب العاصمة اليابانية طوكيو، قال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بمجموعة السبع إنهم سيواصلون مراقبة تطورات القطاع المالي مع الجهات التنظيمية.



ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وزراء مجموعة السبع إن المجموعة ستهدف إلى بذل جهود لبناء سلاسل إمداد قوية مع الدول النامية بنهاية العام، وعلى ما يبدو مع التركيز على الصين.



وجدد الوزراء دعمهم الراسخ لأوكرانيا وتعهدوا بمواجهة أي محاولة من روسيا للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا.