أونروا: قرابة 360 ألف شخص فروا من رفح جنوب قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا)، أن قرابة 360 ألف شخص فروا من رفح جنوب قطاع غزة منذ أمر النزوح الأول الذي صدر الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في بيان لوكالة "أونروا" نشرته في صفحتها على منصة "إكس" اليوم الاثنين.

وقال البيان إن عمليات القصف وأوامر الإجلاء الأخرى قد تسببت في مزيد من النزوح وبث الخوف في نفوس الآلاف من العائلات .

وأضاف أنه ليس هناك أي مكان للذهاب إليه،وليس هناك آمان بدون وقف لإطلاق النار.

كان أمر الإجلاء الأول قد صدر ليلة الاثنين الأسبوع الماضي، أعقبه عملية للجيش الإسرائيلي وصفها بأنها محدودة ضد حماس شرق مدينة رفح.

ويوم السبت الماضي، دعا المتحدث باللغة العربية باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى إخلاء المزيد من الأحياء في شرق رفح بسبب نشاط حركة حماس في الأيام والأسابيع الأخيرة.

وجاءت العملية وسط تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات شن عملية عسكرية في المدينة التي يوجد بها قرابة 5ر1 مليون فلسطيني نزحوا من أنحاء القطاع جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.