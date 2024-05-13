واصل طلاب جامعات في هولندا، احتجاجاتهم ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالبين إدارات جامعاتهم بوقف التعاون مع المؤسسات الداعمة لإسرائيل.

واليوم، شهدت جامعات عدة بهولندا وفي مقدمتها جامعات أمستردام، وأوتريخت، وليدن ورادبود، مظاهرات طلابية متزامنة، وفقا لوكالة الأناضول.

الطلاب والأكاديميون المشاركون في المظاهرات احتجوا على مواقف إدارات جامعاتهم تجاه ما يحدث بحق الفلسطينيين في غزة، ومواصلتهم التعاون مع مؤسسات وشركات داعمة لإسرائيل.

كما ندد المتظاهرون بعنف الشرطة الهولندية أثناء فض الاحتجاجات الطلابية.

وفي جامعة أمستردام، طالب المتظاهرون إدارة الجامعة بالاستقالة بسبب تعاملها مع الاحتجاجات الطلابية.

وفي كلمة باسم الأكاديميين اليهود، انتقد أحد أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة أمستردام تجاهل الأخيرة للطلاب والأكاديميين واحتجاجاتهم.

الأكاديمي الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أكد أن الجامعة لا تقتصر على الإداريين فقط، بل يعد الطلاب والأكاديميون عنصرا أساسيا فيها أيضا.

وانطلقت مظاهرات في جامعات هولندية يوم 6 مايو الجاري، للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة وللمطالبة بوقفها، لكنها قوبلت بعنف الشرطة التي فضتها واعتقلت عشرات الطلاب والأكاديميين قبل أن تنضم جامعات أخرى للمظاهرات.

وفي 18 أبريل بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب على غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك الأمريكية، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.