الرئيس السيسي عن طريقي الضبعة ووادي النطرون- العلمين: مش معمولين علشان نروح الساحل

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة مستعدة بشكل كامل لأن يشارك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية.

جاء جلال خلال فعالية افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بمنطقة الضبعة وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأضاف الرئيس: «لما جينا نعمل طريق الضبعة وطريق وادي النطرون العلمين.. الناس قالت إيه لازمة الطرق دي.. ولما جينا نزود الطرق دي ونخليها 9 حارات قالوا إيه لازمة الكلام ده».

وتابع: «الناس تخيلت إننا بنعمل الطريق دي علشان نروح به الساحل.. لأ. مش الساحل.. إحنا عملناه علشان الشغل اللي بيتعمل هنا لإن حجم الإنتاج اللي هيطلع من الأرض دي ضخم جدا وبالتالي كان لابد يبقى فيه شبكة طرق تخدّم عليها».

وأشار إلى أن شبكة الطرق تمثل أحد عناصر أو مفردات البنية الأساسية لمثل هذه المشروعات الكبيرة.

ويعتبر مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع، من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولى على مساحة 100 فدان.