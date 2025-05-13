كييف تعلن إسقاط 10 طائرات مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 10 طائرات مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 10 طائرات مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية تم إطلاقها من منطقة بريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أن "الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط الـ10 طائرات المسيرة".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.