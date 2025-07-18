ارتفاع الأسهم الأمريكية الظهيرة بفضل صعود أسهم بيبسيكو وشركات التكنولوجيا

سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعا جديدا في تعاملات اليوم الخميس لتسجل مستوى قياسيا جديدا، بعد البيانات الاقتصادية التي جاءت أفضل من التوقعات وتباين تقارير أرباح عدد من الشركات الأمريكية.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع في ختام تعاملات اليوم بنسبة 5ر0% ليتجاوز المستوى القياسي السابق المسجل يوم الخميس الماضي. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 229 نقطة أي بنسبة 5ر0%. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 7ر0% بعد وصوله إلى مستوى قياسي في ختام تعاملات أمس.

كانت التداولات اليوم أكثر هدوءًا من الأمس، عندما هزّ الرئيس دونالد ترامب الأسواق المالية بتصريحه أنه ناقش "فكرة" إقالة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، لكن من غير المرجح أن يفعل ذلك. قد تساعد الإطاحة بجيروم باول رئيس المجلس ،وول ستريت على الحصول على أسعار فائدة منخفضة تُفضّلها، لكنها قد تُخاطر أيضًا بإضعاف المجلس وعجزه عن اتخاذ الإجراءات غير الشعبية اللازمة للسيطرة على التضخم.

وساهم إعلان شركة تايوان سيميكونداكتور ماينفاكتشورنج كومباني (تي.إس.إم.سي) تحقيق أرباح قوية في دفع أسهم التكنولوجيا نحو الارتفاع، حيث اعلنت زيادة صافي أرباحها بنسبة تقارب 61% سنويا خلال الربع الثاني من العام الحالي. وقالت الشركة المُصنّعة للرقائق إنها تشهد طلبًا قويًا من قطاع الذكاء الاصطناعي وعملاء آخرين، وارتفع سهمها المُتداول في الولايات المتحدة بنسبة 4ر3%.

كما ارتفع سهم شركة إنفيديا للرقائق بنسبة 1% حيث كان أحد أقوى الأسهم التي دفعت مؤشر ستاندرد أند بورز 500 نحو الارتفاع.

وارتفع سهم شركة المشروبات الخفيفة بيبسيكو بنسبة 5ر7% بعد تحقيق أرباح وإيرادات ربع سنوية أفضل من التوقعات.

وارتفع سهم شركة الطيران يونايتد إيرلاينز بنسبة 1ر3% بعد إعلانها عن أرباح أفضل من التوقعات خلال الربع الثاني. كما أشارت الشركة إلى تسارع في الطلب من العملاء بدأ في أوائل يوليو/تموز، وتتوقع أن يؤثر انخفاض حالة عدم اليقين الاقتصادي سلبًا على أعمالها في النصف الثاني من هذا العام.

كما ارتفع سهم مجموعة لوسيد للسيارات الكهربائية بنسبة 2ر36% بعد أن أعلنت اعتزام شركة خدمات النقل الذكي أوبر تكنولوجيز استخدام 20 ألف سيارة من إنتاجها على مدى ست سنوات في برنامج سيارات الأجرة الآلية، باستخدام نظام القيادة الذاتية من نورو، تتوقع الشركة إطلاقه "في وقت لاحق من العام المقبل في مدينة أمريكية رئيسية".

في المقابل انخفض سهم أوبر، التي تخطط لاستثمار مئات الملايين من الدولارات في لوسيد ونورو، بنسبة 3ر0%.