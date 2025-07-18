مقتل طالب وإصابة 2 بجروح خطيرة بعد انحراف حافلة مدرسية عن الطريق جنوب غربي إنجلترا

قالت الشرطة اليوم الخميس إن طالبا قُتل وتعرض طالبان آخران لإصابات خطيرة بعد أن انحرفت حافلة تقل أطفال مدرسة إعدادية عن الطريق في جنوب غرب إنجلترا.

واستجابت عدة مروحيات طبية، وذكرت الشطة أنه تم نقل عدد من المصابين إلى المستشفى.

وكانت الحافلة التي تقل ما يتراوح بين 60 و 70 راكبا عائدة إلى مدرسة ماينهيد الإعدادية في سومرست من رحلة نهارية عندما تعرضت لحادث اصطدام قبل الساعة 1500 مباشرة، بحسب الشرطة.

وقال جافن إيليس رئيس خدمة الإطفاء والإنقاذ في ديفون وسومرست : "أجرت طواقمنا عددا من عمليات الانتشال والإنقاذ في ظروف بالغة الصعوبة، ودعموا زملاءنا في إدارة الإسعاف في معالجة المصابين".