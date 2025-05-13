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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، قصف "مركز قيادة وتحكم" تابع لحركة حماس داخل مستشفى في غزة، التي ادعى أن الحركة تستخدمه للقيام بما وصفها بـ"أنشطة إرهابية".

وادعى جيش الاحتلال، في منشور عبر تطبيق "تليجرام" أنّه "قصف بدقّة مركز قيادة وسيطرة يقع داخل مستشفى ناصر في خان يونس» جنوبي القطاع الفلسطيني"، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وزعم الاحتلال في المنشور أن "كبار مسئولي حماس يواصلون استخدام المستشفى للقيام بأنشطة إرهابية، ويستغلّون السكّان المدنيين داخل المستشفى وحوله بشكل سافر ووحشي".

وتأتي هذه الضربة بعيد هدنة قصيرة سرت في القطاع، امس الإثنين، عقب إطلاق حماس سراح الجندي الإسرائيلي- الأمريكي عيدان ألكسندر.

وأفرجت حماس عن ألكسندر الذي كان محتجزا في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 عشية جولة خليجية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأفرج عن ألكسندر البالغ 21 عاما، بعدما بقي محتجزا لأكثر من 19 شهرا، وهو آخر المحتجزين الأحياء ممن يحملون الجنسية الأمريكية.