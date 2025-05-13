إيلون ماسك يحضر مباحثات ترامب وولي العهد السعودي في قصر اليمامة

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قصر اليمامة بالرياض.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لترامب لدى وصوله إلى القصر، حيث عُزف النشيد الوطني لكل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، واستعرض الجانبان حرس الشرف.

وأظهرت اللقطات حضور الملياردير إيلون ماسك، للمباحثات التي عقدت بين الجانبين في القصر السعودي.

وأظهرت مذكرة اطلعت عليها «رويترز»، أن الملياردير إيلون ماسك ضمن المدعوين للمشاركة في منتدى استثماري سعودي أمريكي في الرياض، على هامش زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط.

ودشنت شركة تسلا عملياتها في السعودية خلال أبريل، ما يشير إلى نهاية الخلاف بين رئيسها التنفيذي ماسك وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تأسس عام 2018.

وتحسنت العلاقات بين الرياض وماسك منذ أن لعب دورا كبيرا في حملة ترامب الانتخابية ثم توليه منصبا رفيعا في إدارته.