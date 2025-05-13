هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من خطورة بعض أنواع الأحبار التي تستخدم في رسم الأوشام

حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية من خطورة بعض أنواع الأحبار التي تستخدم في رسم الأوشام.

وأوضحت الهيئة أن هذه الأحبار تحتوي على نوع من البكتيريا التي تسبب الالتهابات والطفح الجلدي وقد يترتب عليها حدوث ندوب على البشرة.

وأكدت الدراسة التي أجرتها الهيئة أن الأحبار من نوعية "سيكريد تاتو إينك ريفن بلاك" و"سكريد تاتو إينك ساني ديز" تحتوي على نوع من البكتيريا يحمل اسم Pseudomonas aeruginosa ومن الممكن أن تتسبب في حدوث عدوى بكتيرية في حالة حقنها تحت الجلد بغرض رسم الأوشام.

ووجدت الدراسة التي نشرها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية أن هذه العدوى يمكن أن تؤدي إلى حدوث طفح جلدي أحمر اللون وبثور، وقد تترك ندوبا دائمة على البشرة إذا لم يتم علاجها بالشكل الصحيح.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أنه "إذا ما حدث اختراق للحاجز الوقائي على سطح الجلد، من الممكن أن يتعرض الانسان للعدوى".

وقد تبدو أعراض التعرض للبكتريا الموجودة في هذه الأحبار كما لو كانت نوعا من أنواع الحساسية، وهو ما يؤخر حصول المريض على الدواء الصحيح.

وحثت الهيئة مراكز رسم الأوشام على تجنب استخدام أو بيع هذه النوعية من الأحبار، ونصحت الأشخاص الراغبين في الحصول على أوشام بضرورة التقصي بشأن نوع الحبر المستخدم في الرسم أولا وتجنب الأنواع التي تنطوي على مخاطر صحية.

وأشارت إلى ضرورة أن يتوجه أي شخص يواجه رد فعل صحي بعد قيام برسم وشم على جسمه إلى أحد مراكز الرعاية الصحية للحصول على العلاج اللازم، وإبلاغ السلطات المختصة من أجل اتخاذ اللازم.



