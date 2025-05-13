كيم كارداشيان تدلي بشهادتها أمام محكمة باريس بشأن قضية سرقة مجوهراتها

من المقرر أن تدلي كيم كارداشيان بشهادتها اليوم الثلاثاء في محكمة باريس بشأن الاعتداء الذي تعرضت له في 2016 وسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بملايين الدولارات من قبل عدة رجال تنكروا في زي الشرطة.

وقال مسئولو المحكمة، إنه من المتوقع أن يتجمع عدد كبير من وسائل الإعلام لحضور وصول النجمة -44 عاما- إلى قصر العدالة، بعد أن سافرت خصيصا من الولايات المتحدة لحضور الجلسة.

وكانت كارداشيان قد جاءت لحضور عروض الأزياء في باريس قبل تسع سنوات، حيث تعرضت للهجوم في الليلة بين الثاني والثالث من أكتوبر 2016، في فندق بمنطقة الشانزليزيه الراقية في العاصمة الفرنسية.

وظهر خمسة لصوص متنكرين في زي ضباط شرطة خارج المبنى. وتمكن اثنان منهم من التغلب على البواب واندفعوا إلى غرفة كارداشيان مرتدين أقنعة ويحملون سلاحا.

وتم تهديد نجمة تلفزيون الواقع ورائدة الأعمال بالسلاح، وتم تكميم فمها وتقييدها بشريط لاصق قبل أن يفر الجناة بمجوهرات تقدر قيمتها بحوالي 9 ملايين يورو (10 ملايين دولار).

ولم تُصب كارداشيان بأذى جسدي، وتمكنت من فك قيودها وأطلقت جرس الإنذار.