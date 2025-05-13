الاحتلال يفرج عن 9 أسرى من غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن 9 أسرى من قطاع غزة، وجميعهم اعتقلوا خلال العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت وكالة «صفا» عن مصادر محلية، قولها إن الأسرى المحررين كانوا معتقلين في سجن «سديه تمان» الإسرائيلي، ووصلوا مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج اللازم.

واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10 آلاف و700 مواطن في الضّفة، بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطينيي عام 1948.

وتصاعدت بالتزامن مع ذلك وبشكل غير مسبوق، عمليات التعذيب التي مورست ضد المعتقلين وفقاً لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نُفذت بحقهم، وأبرزها التّعذيب، والتّجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، عدا عن ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل