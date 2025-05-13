أعلن متحف الزعفران بجامعة عين شمس، في إطار احتفالات اليوم العالمي للمتاحف، الذي يوافق 18 مايو من كل عام، انطلاق أولى فعالياته بهذه المناسبة، بمحاضرة متميزة يلقيها الأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي أستاذ علم المصريات والمشرف العام على المتحف ووزير الآثار الأسبق، تحت عنوان: "المتحف المصري.. من الأزبكية إلى التحرير".

وتتناول المحاضرة، سردًا تاريخيًا شاملاً لنشأة وتطور المتحف المصري، منذ بداياته الأولى في منطقة الأزبكية وحتى انتقاله إلى ميدان التحرير، مرورًا بمراحل جمع وتوثيق وعرض الآثار المصرية، وأهم المحطات التي شكّلت ذاكرة المتحف الأبرز في مصر والعالم.

وتُعقد المحاضرة، يوم الأحد 18 مايو، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، بمقر متحف الزعفران داخل جامعة عين شمس بالعباسية.