الجزائر: وفاة 18 شخصيا وإصابة 10 آخرين بعد سقوط حافلة في مجرى وادي الحراش

أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر، اليوم الجمعة، عن وفاة 18 شخصا وإصابة 10 آخرين، جراء سقوط حافلة من جسر في مجرى وادي الحراش بالعاصمة الجزائرية.

وتم اسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة فيما لاتزال عملية الانقاذ والاسعاف جارية، وفق الإذاعة الجزائرية.

واظهر شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى للحادث وتدخل مواطنين ألقوا بأنفسهم في الوادي من أجل إنقاذ العالقين داخل الحافلة قبل أن تلتحق عناصر الحماية المدينة "الدفاع المدني".