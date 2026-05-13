إيران تدين أساليب التفاوض الأمريكية ومواقف البلدين تصبح أكثر تشددا

اتهمت إيران اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة بتعمد نسف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، وسط مخاوف من أن وقف إطلاق النار الهش الساري منذ أوائل أبريل قد ينهار في نهاية المطاف بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة الاقتراح الإيراني للتوصل إلى اتفاق دائم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مفاوضات حقيقية، بل إلى الاستسلام الكامل لإيران.

وقال بقائي في مقابلة مع صحيفة إنديا توداي جلوبال، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا"، إن الولايات المتحدة بدلا من اتباع نهج الأخذ والعطاء في الدبلوماسية، كانت تسعى إلى إخضاع بلاده من خلال مطالبها.

كما انتقد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أساليب التفاوض الأمريكية، واتهم البلاد بالسعي للحصول على "خطاب استسلام" من بلاده.

وكتب غريب آبادي على موقع "إكس" أن موقف إيران واضح. وقال إن طهران تريد إنهاء الأعمال العدائية، وعدم استئناف الصراع، والتعويضات، وإنهاء الحصار، ورفع العقوبات، واحترام حقوق إيران الدولية.

وكان ترامب قد انتقد أمس الاثنين "الاقتراح الغبي" الذي تقدمت به طهران بشأن كيفية إنهاء الحرب، محذرا من أن وقف إطلاق النار أصبح "على جهاز الإنعاش ".

وقال ترامب إن إيران وافقت في الأيام الأخيرة على السماح للولايات المتحدة بإزالة اليورانيوم المخصب من البلاد. وأضاف: "لكنهم غيروا رأيهم لأنهم لم يكتبوا ذلك في الورقة".