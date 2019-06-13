الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية ذات الـ30 عاما فوق المتوسط

بعد بيع سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 24 مليار دولار خلال اليومين الماضيين، أنهت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس سلسلة مزادات لبيع سندات طويلة الأجل، حيث باعت سندات مدتها 30 عاما بقيمة 16 مليار دولار، وجاء الاكتتاب فيها أعلى من المتوسط.

ويبلغ سعر العائد على السندات الثلاثينية 607ر2% من قيمتها الأسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 32ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 30 عاما في الشهر الماضي بقيمة 19 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 892ر2% ومعدل التغطية 20ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاثين عاما 26ر2 مرة.