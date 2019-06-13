انفجاران يستهدفان ناقلتى نفط فى خليج عمان

حذرت هيئة السلامة البحرية البريطانية من أن حادثاً غير محدد وقع في بحر عُمان، مطالبة بتوخي "الحذر الشديد" وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما قالت البحرية الأمريكية إنها على علم بحادث في خليج عمان وتجمع المزيد من التفاصيل.

وأصدرت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التي تديرها البحرية البريطانية، وضع حالة التأهب، في وقت مبكر اليوم الخميس. ولم توضح الأسباب، لكنها قالت إنها تجري تحقيقاً في الأمر.

وقال الكوماندر جوشوا فراي، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين إن قيادته على "علم" بوقوع حادث في المنطقة، رافضا الإفصاح عن المزيد.

وأضاف فراى فى تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية: "نحن نعمل على الحصول على تفاصيل".

فى سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار في المنطقة استهدف ناقلات نفط.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية ناطقة باللغة العربية، عن مصادر محلية في سلطنة عُمان، سماع دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية داخل مياه بحر عُمان، وأنه قد تم طلب المساعدة من خفر السواحل العُماني والباكستاني.

وأضافت أنه طبقاً للتحقيقات الجارية فإنه قد تم استهداف ناقلتي نفط. فيما ذكرت وكالة بلومبرج أن إحدى السفينتين التي شب فيها الحريق كانت تحمل نفط من أبو ظبي.

وخليج عمان هو بحر يربط بحر العرب بمضيق هرمز والخليج العربي، ويحاذي خليج عُمان باكستان وإيران من الشمال والإمارات من الغرب وسلطنة عمان من الجنوب.