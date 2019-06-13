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الجبير: لا سبب للتشكيك في أن إيران هي المسؤولة عن استهداف ناقلتي نفط خليج عمان

محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 13 يونيو 2019 - 11:47 م | آخر تحديث : الخميس 13 يونيو 2019 - 11:47 م

قال عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، إن جميع دول المنطقة تعمل على تفادي وقوع حرب باستثناء إيران.

وأضاف «الجبير» في تصريحات نقلتها فضائية «سكاي نيوز عربية» مساء الخميس، أنه «سنعمل ما في وسعنا لحماية بلداننا»، مشيرًا إلى أن السلوك الإيراني غير مقبول.

وتعليقًا على تعرض ناقلتي نقط لهجوم في خليج عمان، صباح الخميس، أردف: «لا يوجد سبب للتشكيك في تقييم واشنطن بأن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على ناقتلي النفط».

وتعرضت ناقلتا نفط، صباح الخميس، لهجوم في خليج عمان، إحداهما «FRONT ALTAIR» تتبع جزر مارشال، والأخرى «Kokuka Courageous»، وترفع علم بنما.

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