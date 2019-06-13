تركيا: إصابة 3 جنود في هجوم على نقطة مراقبة في محافظة إدلب السورية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن ثلاثة جنود أتراك أصيبوا في هجوم استهدف نقطة مراقبة بمحافظة إدلب بشمال غرب سورية.

وقالت الوزارة في بيان إن النقطة تعرضت " لهجوم متعمد" بـ 35 قذيفة هاون من منطقة تسيطر عليها القوات التابعة للحكومة السورية، كما تعرضت بعض المعدات لأضرار.

وذكر أوغلو في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في أنقرة" إذا استمر النظام في شن هجمات، سوف نقوم بما هو ضروري. لا يجب أن يشك أحد في ذلك".

وأضاف أن تركيا تعمل مع روسيا، الحليف للرئيس السوري بشار الأسد، لمحاولة وقف هذه الهجمات، مشيرا إلى أنه " لايمكن القول أن وقف إطلاق النار الكامل أصبح مضمونا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في بيان أمس الأربعاء أنها توصلت لاتفاق مع تركيا بشأن تطبيق" وقف كامل لإطلاق النار" داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب، ابتداء من أمس .