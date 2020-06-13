أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الولايات المتّحدة سجّلت 839 وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 114 ألفا و613 حالة.



وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات وكذلك الإصابات (2.044.572)، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت.



يذكر أنه ما زالت الولايات المتّحدة تسجّل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.