ترأس الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، السبت المقبل، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ64 المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، وذلك بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقالت عبدالدايم -في تصريح اليوم السبت- إن هذه الخطوة تؤكد إيمان الدولة بأهمية رعاية الفنون والآداب، واستمرار جهودها في إثراء الفكر والوعي والوجدان خاصة خلال أزمة جائحة كوفيدـ19، وكذلك أهمية ما تُمثله جوائز الدولة المصرية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من قيمة أدبية وثقافية كبيرة على مستوى مصر والعالم العربي.

يأتي انعقاد هذا الاجتماع بدار الأوبرا في إطار مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة الثقافة مُمثلة في المجلس الأعلى للثقافة وبالتنسيق مع دار الأوبرا؛ ضمانا لتحقيق أقصى درجات الوقاية للحضور من أعضاء المجلس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا، كما أن حضور الاجتماع سيكون قاصرا على أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوا.

وقد اتخذت وزارة الثقافة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم وتدابير وقائية، فضلا عن مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي فيما يتعلق بتنظيم جلوس أعضاء المجلس من كل الاتجاهات.

وسوف يُخصص الاجتماع في الأساس للتصويت على منح جوائز الدولة المختلفة ـ النيل، التقديرية، التفوق في المجالات الثلاثة الرئيسية: الفنون والآداب والعلوم الإجتماعية من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص والتي عملت على مدى الأشهر الماضية، بالإضافة إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع الُمعلن عنها.

وذلك إلى جانب إقرار باقي أبواب اللائحة التي لم يتم عرضها على المجلس خلال اجتماعه الأخير والذي شهد اعتماد إعادة هيكلة وتطوير اللجان الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة.

ويعقب الاجتماع، إلقاء وزيرة الثقافة لبيان إعلان نتائج جوائز الدولة بحضور الأمين العام للمجلس والذي سيتم نقله عبر بث مباشر من خلال قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب وتوزيعه على مختلف وسائل الإعلام.