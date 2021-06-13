الطائرات التركية تقصف عددا من القرى بإقليم كردستان العراق

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، اليوم الأحد، أن الطائرات التركية شنت غارات جوية استهدفت المرتفعات الجبلية وعددا من القرى الكردية في مدينة دهوك بإقليم كردستان أقصى شمالي العراق.

وذكر تلفزيون "العراقية" الرسمي، اليوم، أن طائرات هليكوبتر عسكرية تركية قصفت عددا من المرتفعات الجبلية والقرى الكردية العراقية بإقليم كردستان ولم يتضح بعد حجم الإصابات والخسائر.

وتشهد القرى الكردية العراقية منذ أكثر من شهر قصفا كثيفا للقوات العسكرية التركية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي الذي يتحصن في المرتفعات الجبلية والقرى العراقية في أقصى شمالي البلاد.