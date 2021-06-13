صاحب مقولة «من أؤتمن على العرض لا يسأل عن المال»: لم أكتب لنجلتي مؤخر

قال ناصر مخلوف، صاحب مقولة «من أؤتمن على العرض لا يسأل عن المال"»، إنه يعرف عريس ابنته جيدًا، معقبًا: «دا راجل من عائلة معروفة، وراجل محترم طول عمره، وعنده أخلاق».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حلو الكلام» مع الإعلامية منال سلامة، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء أمس السبت، أنه اختار زوجًا لابنته على خلق ودين، ولم يختار أي شخص، متابعًا: «لو ابنتي كانت قالت لي أنا بحب واحد زميلي في الجامعة، كنت هسأل عنه، ولو كان مش كويس، كنت هرفض».

ولفت إلى أنه لم يقصر في حق ابنته شرعًا على الإطلاق، قائلًا: «أنا حافظ لبنتي حقوقها بعهد وميثاق أمام الله على زوجها، وأنا شايف قائمة المنقولات لا تأتي بأي مردود على الزوجة، بدليل وجود 2 مليون حالة طلاق في المحاكم».

وأشار إلى أنه لم يكتب مؤخرًا لابنته، موضحًا أن «زوج ابنتي لم يمضي على أي شيء، والمؤخر والمقدم والمهر وكل حاجة أخلاقه وتربيته ودينه بإذن الله».