تعرض نجم كرة القدم الدنماركي كريستيان إريكسن لنوبة قلبية مفاجئة صاحبتها إغماءة، وسقط أرضا خلال مباراة منتخب بلاده أمام منتخب فنلندا أمس السبت، قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، دون أي تدخل من أي لاعب أخر.

الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك حاول إنعاش قلب ورئة اللاعب على أرضية الملعب خلال عشر دقائق متواصلة حتى تمكن من إنقاذ حياته.

في هذا التقرير نستعرض لكم الإسعافات الأولية لإنقاذ الشخص البالغ المغشى عليه بعد تعرضه لسكتة قلبية افقدته التنفس، حسبما توصي به جمعية القلب الأمريكية.

إذا كنت غير مدرَّب على إجراء الإنعاش القلبي الرئوي فعليك إجراء الانعاش القلبي الرئوي باستعمال اليدين فقط، بالضغط على صدر المصاب البالغ باستمرار بمعدل من 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة إلى حين وصول المسعفين، ولا داعي لمحاولة نفخ الهواء في فم المريض للإنقاذ.

وإليك خطوات إجراء الإنعاش القلبي الرئوي:

1. التأكد من وجود نبض وتنفس

أولًا وقبل أى شيء عليك التأكد من وجود النبض والتنفس، فإذا لم يكن هناك تنفس أو نبض في خلال 10 ثوانٍ، فابدأ الضغطات الصدرية، ثم ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي بتوجيه 30 ضغطة على الصدر قبل إعطاء أنفاس الإنقاذ عبر الفم.

وفي حال كنت مدربًا من قبل على إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لكنك لا تثق في قدراتك، فابدأ الضغطات الصدرية فقط، وذلك بمعدل من 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة، واتصل بالأسعار فورا، أو اذهب بالمرض لأقرب مستشفى.

2. الإنعاش القلبي للبالغين "الضغط على الصدر لاستعادة الدورة الدموية"

* اجعل الشخص مستلقيًا على ظهره فوق سطح ثابت

* اجلس على ركبتيك بجوار رقبة الشخص وكتفيه.

* ضع أسفل راحة إحدى يديك على منتصف صدر الشخص المصاب بين صدره.

* وضع يدك الأخرى على طرف اليد الأولى.

* أبقِ مرفقيك مستقيمين واجعل كتفيك أعلى يديك مباشرةً.

* اضغط على الصدر لمسافة لا تقل عن 5 سنتيمترات تقريبًا، ولا تزيد عن 6 سنتيمترات تقريبًا.

* استخدم وزن جسمك كله، لا ذراعيك فقط عند إجراء الضغطات.

* اضغط بقوة بمعدل من 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة واسمح للصدر بالارتداد (الرجوع) بعد كل ضغطة.

3. فتح مجرى الهواء

* بعد إجراء 30 ضغطة على الصدر، افتح المجرى الهوائي للشخص بإمالة الرأس ورفع الذقن لأعلى

* ضع راحة يدك على جبهة الشخص وأَمِل رأسه برفق إلى الخلف.

* بعد ذلك، ارفع الذقن برفق إلى الأمام باليد الأخرى لفتح مجرى الهواء.

* ساعد المريض على النفس ينفخ الهواء من فمك إلى فم المريض مع سد الأنف، أو من فمك إلى أنف المريض في حال كان الفم مصابا بجروح خطيرة تمنع التلامس.

* اعط نفسي للمصاب، الأول لمدة ثانية واحدة ولاحظ هل يرتفع الصدر أم لا

* أعطِ النفَس الثاني إذا ارتفع الصدر.

*في حال عدم ارتفاع الصدر، كرر مناورة إمالة الرأس ورفع الذقن ثم أعطِ نفَس آخر

* كرر القيام بثلاثين ضغطة على الصدر يتبعها اثنان من أنفاس الإنقاذ.

* احذر من إعطاء عدد أكبر من اللازم من الأنفاس أو التنفس بقوة كبيرة.

* استأنِف ضغطات الصدر لاستعادة تدفق الدم.

* لا تتوقف عن الإنعاش القلبي الرئوي حتى تظهر علامات على الحركة أو يتولى طاقم الطوارئ الطبية المسؤولية.