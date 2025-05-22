مكتب نتنياهو: ترامب يدعم أهداف إسرائيل في غزة حتى القضاء على حماس

أعلن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إجراء الأخير اتصالا هاتفيا اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب الرئيس الأمريكي خلال الاتصال عن «حزنه العميق إزاء جريمة القتل المروعة في واشنطن التي ذهب ضحيتها موظفان في السفارة الإسرائيلية: يارون ليشينسكي وسارة ميلجريم»

وأضاف مكتب نتنياهو في سلسلة تدوينات نشرها عبر منصة «إكس» مساء اليوم الخميس، أن نتنياهو والرئيس ترامب اتفقا على «ضرورة ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية».

وفيما يتعلق بالحرب في غزة، أشار مكتب نتنياهو إلى أن الرئيس ترامب «أعرب عن دعمه للأهداف التي حددها رئيس الوزراء نتنياهو، لإطلاق سراح الرهائن، وتحقيق القضاء على حماس، ودفع خطة ترامب».

وأشار إلى توجيه نتنياهو الشكر للرئيس ترامب على «الجهود التي يبذلها هو وإدارته ضد مظاهر معاداة السامية في الولايات المتحدة».