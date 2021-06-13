طبيب الدنمارك يكشف تفاصيل ما حدث مع إريكسن

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كشف مورتن بوسين طبيب المنتخب الدنماركي، تفاصيل إصابة كريستيان إريكسن خلال مواجهة الدنمارك وفنلندا، والتي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وتعرض إريكسن لحالة إغماء مفاجأة، أثناء المباراة، ثم دخل الطاقم الطبي لملعب اللقاء من أجل إنقاذه ثم انتقل إلى المستشفى واستقرت حالته الصحية بعد ذلك.

وقال طبيب الدنمارك إنه شعر بنبض إريكسن ينزلق بعيدًا ثم قام بعمل إنعاش قلبي رئوي له.

وأظهرت الصور لاعبي الدنمارك في حالة صدمة، وبعضهم لم يستطع السيطرة على دموعه، حيث قاموا بحماية اللاعب من الكاميرات في ملعب باركين.

استغرق الأمر 12 دقيقة منذ سقوط إريكسن حتى خروج من نطاق أرضية الملعب لكن طبيب الدنمارك قال إنهم تمكنوا من إفاقة اللاعب قبل إرساله إلى سيارة الإسعاف.

واختتم:"تمكنا من أن نفيق إريكسن. وقد تحدث معي قبل نقله إلى المستشفى".

وأعلن الاتحاد الدنماركي في بيان رسمي، استقرار الحالة الصحية لإريكسن بعد تلقيه صدمات كهربائية.