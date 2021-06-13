أردوغان يهدف للتركيز على مستقبل التعاون مع أمريكا خلال محادثاته مع بايدن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المحادثات في أول لقاء له مع الرئيس الأمريكي جو بايدن المقررة يوم الاثنين، ستركز على التعاون المستقبلي بين البلدين الحليفين وكيفية طي صفحة الانقسامات والعلاقات المتوترة.

وذكر أردوغان انه سيبحث مع الرئيس الأمريكي الشؤون العسكرية خلال الاجتماع المقرر في بروكسل، خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح أردوغان أنه سيناقش مجموعة واسعة من القضايا مع بايدن، الذي وصفه بأنه "أحزن تركيا بوصف مقتل الأرمن في تركيا في العهد العثماني بأنه إبادة جماعية" في نيسان/أبريل.

ولم يشر الرئيس التركي إلى أي تقدم نحو حل الصدام مع الولايات المتحدة بشأن شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية. وبدلا من ذلك، انتقد الولايات المتحدة لرفضها بيع نظام الدفاع الصاروخى "باتريوت" إلى تركيا وتعليق تركيا من برنامج المقاتلات (إف - 35).