رئيس حزب شولتس يطالب بإرسال إشارة إيجابية لأوكرانيا تتعلق بانضمامها للاتحاد الأوروبي

طالب لارس كلينجبايل رئيس حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، بإرسال إشارة إيجابية لأوكرانيا فيما يتعلق باحتمال منحها صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقال كلينجبايل في بروكسل اليوم الاثنين، إنه يعتبر من المهم " أن يكون هناك إشارة سياسية واضحة إلى أوكرانيا وذلك بأن نوضح بأنهم يقاتلون هناك في هذه الحرب من أجل قيمنا وأننا نريدهم في الاتحاد الأوروبي".

في الوقت نفسه، طالب كلينجبايل بالبحث عن طرق يمكن من خلالها أن يحدث ذلك بالتوافق مع المعايير اللازمة، وقال إن هذا هو ما ينتظره من المفوضية الأوروبية.

كانت أوكرانيا قدمت طلبا لعضوية الاتحاد الأوروبي وذلك بعد وقت قصير من بدء الهجوم الروسي عليها.

يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ستطرح توصية بهذا الخصوص يوم الجمعة المقبل.

ويتوقف حصول أوكرانيا على صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي، على صدور قرار من الدول الأعضاء في التكتل وهو القرار الذي يجب أن يصدر بالإجماع، وستبحث قمة زعماء دول التكتل هذه القضية في قمتهم المزمع عقدها في الأسبوع المقبل.

وطالب كلينجبايل بأن يبذل الاتحاد الأوروبي في هذه القضية تحركا سياسيا أكثر مما بذله في الفترة الأخيرة " أعتقد أن عمليات الانضمام انزلقت بشكل كبير إلى البيروقراطية في السنوات الأخيرة" مشيرا إلى أنه كانت هناك رغبة سياسية بعد انتهاء الحرب الباردة في إيجاد طرق أسرع في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

غير أن كلينجبايل أوضح أن هذا لا يعني عدم العمل بالمتطلبات التي يتعين على الدول الراغبة في الانضمام الوفاء بها، " بل يعني أن تكون هناك إشارة سياسية واضحة مفادها بأننا نريد هذا وبأن هذا هو الهدف".