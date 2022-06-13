شولتس يلتزم الصمت حيال سؤال عن زيارته المحتملة إلى أوكرانيا

التزم المستشار الألماني أولاف شولتس الصمت حيال سؤال عن تقارير تحدثت عن قيامه خلال الأيام التالية بزيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

وفي أعقاب لقاء له مع رؤساء حكومات ولايات شرق ألمانيا في جزيرة ريمس القريبة من مدينة جرايفسفالد، رد شولتس اليوم الاثنين على سؤال عن خططه الزيارة لأوكرانيا قائلا:" أعتقد أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال بالفعل كل شيء يمكن قوله الآن عن هذه المواضيع".

يذكر أن المتحدثين باسم الحكومة الألمانية لم يؤكدوا أو ينفوا هذه التقارير حتى الآن.

كانت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك قد زارت كييف في الشهر الماضي بعد رفض كييف زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بسبب مواقفه السابقة لتعزيز العلاقات مع روسيا.