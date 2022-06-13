نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كليتي القرآن الكريم والشريعة والقانون بطنطا

تفقد الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بطنطا، اليوم الأحد، لجان امتحانات كليتي القرآن الكريم، والشريعة والقانون بطنطا، للاطمئنان على انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بقطاع الوجه البحري.

واطمأن الأمير - بحسب بيان صادر اليوم - على أن الأسئلة جاءت من المقرر الذي تم شرحه، وعلى تواجد أستاذ المادة خلال فترة الامتحان للرد على أي استفسار من الطلاب، بجانب ذلك اطمأن على التواجد الطبي الدائم والمستمر على مدار فترات الامتحان المختلفة بجميع الكليات بالوجه البحري.

وشدد على ضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء التام للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

كان في استقبال نائب رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية القرآن الكريم، والدكتور محمود حامد عثمان عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، والدكتور سامي هلال عميد كلية القرآن الكريم السابق، والعميد محمود حلمي مدير إدارة الأمن الإداري بقطاع جامعة الأزهر للوجه البحري.