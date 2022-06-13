مصرع شخصين وإصابة ثالث انهارت عليهم حفرة أثناء عملهم بأكتوبر

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توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة مصرع شخصين وإصابة آخر بطريق الواحات بدائرة قسم ثالث أكتوبر، إلى أنه في أثناء قيام الثلاث أشخاص بحفر مسار خط مياه انهارت عليهم الحفرة بعمق 3 أمتار.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انهيار حفرى على 3 أشخاص بطريق الواحات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال حفر 3 أشخاص لمسار خط مياه، انهارت عليهم الحفرة مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر، وتمكنت القوات من انتشال الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة المستشفى، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.