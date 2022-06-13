 مواقيت الصلاة الاثنين 13يونيو 2022 فى المحافظات - بوابة الشروق
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مواقيت الصلاة الاثنين 13يونيو 2022 فى المحافظات

مواقيت الصلاة الاثنين 13يونيو 2022 فى المحافظات - أرشيفية
مواقيت الصلاة الاثنين 13يونيو 2022 فى المحافظات - أرشيفية

نشر في: الإثنين 13 يونيو 2022 - 2:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 يونيو 2022 - 2:08 ص

مواقيت الصلاة الاثنين 13يونيو 2022، تستكمل الشروق نشر كافة المواعيد المحددة لإقامة الصلوات الخمس (الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء)، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الاستعلام، وهو ما سنشير إليه فى السطور التالية:-

مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:57 م
موعد صلاة العشاء 8:29

مواعيد الصلاة فى محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:38
موعد صلاة المغرب 7:04 م
موعد صلاة العشاء 8:39 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:04
قيام صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة العصر 3:12 م
وقت صلاة المغرب 6:40 م
وقت صلاة العشاء 8:09 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:01
موعد صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 3:28 م
موعد صلاة المغرب 6:55 م
موعد صلاة العشاء 8:28 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:21 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 11: 3
موعد صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 8:05


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